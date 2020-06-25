Украина должна решить проблемы с образованием представителей венгерского меньшинства. Только после этого Будапешт снимет вето с проведения заседаний комиссии Украина-НАТО, заявил на брифинге в Киеве министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

– Очень надеюсь, что в скором времени так и будет, – сказал дипломат, отметив, что Венгрия заинтересована в добрососедских отношениях и решении дискуссионных вопросов, связанных с использованием языка и закона об образовании, цивилизованным путем.

По его словам, эти проблемы не должны стоять на пути развития сотрудничества в других областях.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики, иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 25 июня впервые после почти семи лет перерыва провели в Киеве заседание Совместной межправительственной украинский-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Почему Венгрия блокирует евроатлантические инициативы Киева

Напряженность в отношениях между Украиной и Венгрией появилась после принятия закона об образовании в сентябре 2017 года, которым предусмотрено преподавание предметов в школах на государственном языке.

Еще больше ситуация обострились, когда Рада приняла в апреле 2019 года закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Власти Венгрии увидели в этом ущемление прав нацменьшинств, в частности венгров, проживающих на Закарпатье. В ответ официальный Будапешт начал блокировать евроатлантические инициативы Киева, в частности заседания комиссии Украина-НАТО.

Фото: МЗС України