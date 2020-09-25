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Факты / Мир

Выборы в США: республиканцы обещают упорядоченную передачу власти

Лидер республиканцев Митч МакКоннелл заявил, что после выборов президент поставит под сомнение честность процесса.

Высокопоставленный сенатор США заявил, что независимо от того, кто победит на президентских выборах 3 ноября, 20 января состоится мирная инаугурация.

Днем ранее президент Дональд Трамп отказался взять на себя это обязательство, заявив, что нужно посмотреть, что произойдет.

— Победитель выборов 3 ноября будет инаугурирован 20 января. Переход будет организован так же, как каждые четыре года с 1792 года, — написал МакКоннелл.

Читайте: Будет продолжение: Трамп прокомментировал мирную передачу власти Байдену

Другие депутаты-республиканцы, в том числе солидный союзник Трампа сенатор Линдси Грэм, аналогичным образом пообещали безопасные и справедливые выборы.

— Если республиканцы проиграют, мы примем результат. Если Верховный суд вынесет решение в пользу Джо Байдена, я приму этот результат.

В настоящее время в национальных опросах общественного мнения президент отстает от своего соперника, демократа Джо Байдена, до выборов осталось 40 дней.

Из-за пандемии гораздо больше американцев, чем обычно, проголосуют по почте в этом году, и Трамп ставит под сомнение безопасность этой системы голосования.

Выборы запланировали на 3 ноября.

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