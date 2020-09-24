Президент США Дональд Трамп не стал гарантировать мирную передачу власти после выборов, которые должны пройти в стране 3 ноября, его оппоненту Джо Байдену.

Он ушел от прямого ответа во время конференции в Белом доме, акцентируя на том, что выиграет гонку, и в этом не будет необходимости.

— Передачи не будет, честно говоря, будет продолжение, — заявил Дональд Трамп.

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В то же время Трамп пожаловался на электронные бюллетени, которые во время выборов будут отправлять по почте. По его мнению, эту сулит махинациями.

— Что ж, посмотрим, что произойдет. Я очень сильно жаловался на бюллетени. А бюллетени — это катастрофа, — добавил Дональд Трамп.

Выборы в США

3 ноября должны пройти выборы президента США 2020.

В этой гонке партию республиканцев представляет действующий президент США Дональд Трамп, демократов — политик Джо Байден.

Недавно кандидат от демократов заявил об угрозе вмешательства со стороны РФ в выборы, которое может отобразиться на результатах.

Источник: CNBC