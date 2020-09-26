Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы могут не знать победителя президентских выборов в течение нескольких месяцев. Такое возможно из-за голосования по почте, которое критикует Трамп.

Об этом он сказал во время выступления перед избирателями в штате Вирджиния.

Во время выступления Трамп сказал, что предпочел бы быстро выяснить, выиграл он или проиграл, а не ждать, пока придут почтовые бюллетени.

— Мне нравится смотреть телевизор, и у меня “есть победитель”. Вы можете не услышать его в течение нескольких месяцев, потому что это беспорядок… Очень маловероятно, что вы услышите победителя этой ночи. Теперь они говорят, что бюллетени могут прийти с опозданием, — заявил президент США.

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В этом году половина американцев смогут проголосовать по почте. Подсчет голосов может занять время, поскольку не все бюллетени доставят в день после выборов.

Выборы в США

Каждые четыре года в США проходят выборы и происходят они в первый вторник ноября после первого понедельника.

В этом году выборы в США пройдут 3 ноября. На них могут выбрать 46-го президента (если Трамп не пойдет на второй срок).

В США есть две правящие партии: консервативные республиканцы и либеральные демократы. Представители на президентских выборах — Дональд Трамп и Джо Байден, соответственно.