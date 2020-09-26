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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.

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10:20 - 26 сентября

Глава Евросовета Шарль Мишель считает единственным выходом из ситуации в Беларуси национальный диалог при содействии ОБСЕ.

Он подчеркнул, что президентские выборы в Беларуси были сфальсифицированы, и ЕС не признает их результаты.

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18:36 - 25 сентября

Эксперты ООН в области прав человека обратились к властям Беларуси с призывом освободить оппозиционерку Марию Колесникову.

Заявление опубликовано на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Беларусь должна провести быстрое и эффективное расследование случившегося с Колесниковой.

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18:32 - 25 сентября

Председатель Европейского совета Шарль Мишель с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Евросоюз не примет сфальсифицированных результатов президентских выборов в Беларуси.

ЕС осуждают насильственное подавление мирных демонстраций в стране.

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18:27 - 25 сентября

Суд Московского района Минска арестовал на 12 суток корреспондента телекомпании Белсат Дениса Гончаренко и его коллегу Алеся Любенчука за работу без аккредитации МИД Беларуси.

Им также нужно заплатить штраф.

Оба журналисты были задержаны у СИЗО Минска. Они встречали там коллег, которые отсидели 11 суток ареста, — фотографов Владимира Гридина и Александра Васюковича.

Источник: БАЖ

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16:19 - 25 сентября

На акцию протеста вышли студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств.

/ 2 фотографии

Фото: studentyby

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16:14 - 25 сентября

Глава МИД Швеции заявила о непризнании результатов белорусских выборов и отсутствия у Лукашенко легитимности.

— Инаугурация Лукашенко, проведенная спешно и без предупреждения, вновь подтверждает отсутствие у него легитимности как демократически избранного лидера. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Мы продолжим считать его ответственным за насилие и репрессии против оппозиции, а также мирных демонстрантов, — написала Анн Линде.

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16:10 - 25 сентября

Минский городской суд признал законным решение суда о применении к члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Поэтому Мария Колесникова останется под стражей до начала ноября.

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12:23 - 25 сентября

В сети появилось видео, как курсанты Академии МВД тренируются разгонять протестующих.

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12:22 - 25 сентября

Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники вышли на сидячий протест.

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09:17 - 25 сентября

Ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Баранова запретила несанкционированные массовые мероприятия на территории университета.

В частности, в приказе говорится, что в акциях участвует значительное количество посторонних граждан, поэтому создаются крайне некомфортные и опасные условия для преподавателей, сотрудников и студентов для входа и выхода из университета.

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