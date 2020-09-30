В Калифорнии умер первый в мире пациент, который поборол ВИЧ после пересадки костного мозга, от лейкемии.

Рецидив рака крови произошел через 12 лет после лечения.

О смерти Тимоти Рэй Брауна сообщил его партнер Тим Хоффген.

— С прискорбием сообщаю, что Тимоти скончался сегодня днем рядом со мной и друзьями, после 5-месячной битвы с лейкемией, ㅡ отметил Хоффген.

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В Тимоти Рэй Брауна обнаружили ВИЧ в 1997 году, когда он работал переводчиком в Берлине. В 2006 году у него обнаружили лейкемию. Тогда врачи пересадили Брауну костный мозг, который имел редкую природную устойчивость к вирусу. Также эта операция должна была помочь побороть рак крови.

Через 12 лет, после пересадки костного мозга, Тимоти узнал, что лейкемия вернулась и распространилась всем организмом.

Тимоти Браун говорил, что не жалеет об операции, поскольку это дал ему толчок в дальнейшем работать над лечением ВИЧ.

Умер Виктор Марущенко

29 сентября после тяжелой болезни в возрасте 74 лет скончался Виктор Марущенко — украинский фотограф, основатель и директор собственной школы фотографии.

Он был участником более 60 персональных и групповых выставок в разных странах мира. В частности, в 2001 году на биеннале современного искусства в Венеции он представил проект Чернобыль, а в 2004 — на выставке в Сан-Паулу.