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Факты / Мир

Эмир Кувейта умер в возрасте 91 года

В США в больнице умер эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Ему был 91 год.

Он находился за границей на реабилитации после операции.

Состояние его здоровья стало ухудшаться еще с 2017 года, после чего он регулярно проходил обследования. В июле 2020 года его в очередной раз отправили в США для лечения.

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Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 16 июня 1929 года в Кувейте в семье шейха. С 1963 по 2003 год занимал пост главы МИД. В 2006 году стал эмиром страны. Долгое время носил звание одного из старейших глав государств в современном мире.

Жизнь в Кувейте

Кувейт — богатая страна с давними традициями и историей.

Гражданам других стран неохотно предоставляют гражданство.

Подробнее о жизни в Кувейте читайте на Фактах ICTV.

Источник: Al Jazeera

Фото: Getty Images

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