У Каліфорнії помер перший у світі пацієнт, який поборов ВІЛ після пересадки кісткового мозку, від лейкемії.

Рецидив раку крові стався через 12 років після лікування.

Про смерть Тімоті Рей Брауна повідомив його партнер Тім Хоффген.

– З великим сумом повідомляю, що Тімоті помер сьогодні вдень поряд зі мною та друзями, після 5-місячної битви з лейкемією, ㅡ зазначив Хоффген.

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У Тімоті Рей Брауна виявили ВІЛ у 1997 році, коли він працював перекладачем у Берліні. У 2006 році у нього виявили лейкемію. Тоді лікарі пересадили Брауну кістковий мозок, що мав рідкісну природну стійкість до вірусу. Також ця операція мала допомогти подолати рак крові.

Через 12 років, після пересадки кісткового мозку, Тімоті дізнався, що лейкемія повернулась та поширилась усім організмом.

Тімоті Браун говорив, що не шкодує про операцію, оскільки це дал йому поштовх надалі працювати над лікуванням ВІЛ.

Помер Віктор Марущенко

29 вересня після тяжкої хвороби у віці 74 років помер Віктор Марущенко – український фотограф, засновник і директор власної школи фотографії.

Він був учасником понад 60 персональних і групових виставок у різних країнах світу. Зокрема, в 2001 році на бієнале сучасного мистецтва у Венеції він представив проект Чорнобиль, а в 2004 – на виставці в Сан-Паулу.