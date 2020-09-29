Третий день продолжаются бои в Нагорном Карабахе между азербайджанскими и армянскими войсками.

Эскалация конфликта нарастает — сегодня зафиксировали применения тяжелых огнеметных систем Солнцепек армией Азербайджана, а в Армении сбили штурмовик Су-25.

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Сбитие Су-25

Утром 29 сентября в небе над Арменией сбили штурмовик Су-25 Вооруженных сил страны. Пилот погиб.

Армянская сторона заявила, что Су-25 был сбит ракетой с турецкого истребителя F-16. Он якобы взлетел с авиабазы ​​Гянджа в Азербайджане.

Турецкая и азербайджанская сторона обвинения отвергают.

Атака с ТОС Солнцепек

Азербайджан продолжает использовать беспилотники, которыми атакуют танки армян.

Также использовали для атак позиций армян ТОСы, которые по утверждению МО Армении, разместили между домами небольшого села.

Гибель мирных жителей

По данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, погибло 12 мирных жителей, еще 35 были госпитализированы с различными ранениями.

МИД Армении сообщил о гибели 29 сентября мирного жителя в городе Варденис. Там сгорел автобус, подбитый азербайджанским беспилотником.

Потери обеих сторон в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянская армия за третий день конфликта уничтожила пять танков и четыре БТРа азербайджанской армии. Но о своих потерях не сообщает.

28 сентября Армения официально признала гибель 84 своих бойцов и около 200 раненых.

Также не сообщает о потерях среди военных и азербайджанская сторона. Но говорят, что уничтожили минимум 20 единиц техники Армении.

В то же время ранее МО Азербайджана сообщало о потерях 15 военных, по состоянию на 28 сентября.

Заявление президента Армении

Николо Пашинян заявил, что азербайджанцы атакуют села на территории Армении.

— Это война, очень много разрушений, жертв, привлечено огромное количество военнослужащих, — заявил он в эфире российского центрального канала.

Также он обвинил Турцию, что она ищет повод для введения войск в район города Нахичевань. Турецкие военные участвуют в боях в Карабахе.

Заявление президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил переговоры с Арменией с учетом нынешней позиции руководства страны.

— Армения пытается создать видимость, что в конфликте в Карабахе участвуют многие страны, — заявил он в эфире российского центрального канала.

Реакция Турции

Турецкие власти заявляют, что не участвуют в войне.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решить карабахский конфликт можно только после того, как Армения уйдет из азербайджанских земель.

Источник: МО Азербайджана, МО Армении