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Факти / Світ

Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами

Азербайджан показав звільнені від вірменських військ села у Нагірному Карабасі та трофеї, що були взяті у бою.

Серед взятих під контроль територій села Гараханбейлі, Гервенд, Горадіз, Юхари Абдуррахманли Фізулінського району, а також села Беюк Мерджанли та Нюзгер Джебраїльського району, пише азербайджанське видання APA.

Також вони заявляють про знищення позицій противника у напрямку Агдерінського району. На хребті Муровдага взята під контроль вершина Мурів.

ЧитайтеАзербайджан показав відео атаки позицій військ невизнаної КНР

Також окремо була показана захоплена автотехніка та боєприпаси підконтрольних Вірменії збройних формувань у Нагірному Карабасі.

  • Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами
  • Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами
  • Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами
  • Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами
  • Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами
  • Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами
  • Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами
  • Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами
  • Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами
  • Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами
  • Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами
  • Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами
  • Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами
  • Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами
Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами / 7 фотографий

У Міноборони Вірменії захоплення сіл не підтверджують.

Війна за Нагірний Карабах

Четвертий день тривають бої у Нагірному Карабаху між азербайджанськими та вірменськими військами.

Ескалація конфлікту наростає. Під обстріл в Мартуні потрапила група іноземних журналістів.

Вірменія і Азербайджан вели війну в 1988-1994 роках через цей регіон.

Джерело: APA

Фото: APA

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