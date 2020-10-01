Азербайджан показав звільнені від вірменських військ села у Нагірному Карабасі та трофеї, що були взяті у бою.

Серед взятих під контроль територій села Гараханбейлі, Гервенд, Горадіз, Юхари Абдуррахманли Фізулінського району, а також села Беюк Мерджанли та Нюзгер Джебраїльського району, пише азербайджанське видання APA.

Також вони заявляють про знищення позицій противника у напрямку Агдерінського району. На хребті Муровдага взята під контроль вершина Мурів.

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Також окремо була показана захоплена автотехніка та боєприпаси підконтрольних Вірменії збройних формувань у Нагірному Карабасі.



























Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами / 7 фотографий

У Міноборони Вірменії захоплення сіл не підтверджують.

Війна за Нагірний Карабах

Четвертий день тривають бої у Нагірному Карабаху між азербайджанськими та вірменськими військами.

Ескалація конфлікту наростає. Під обстріл в Мартуні потрапила група іноземних журналістів.

Вірменія і Азербайджан вели війну в 1988-1994 роках через цей регіон.

Джерело: APA

Фото: APA