Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами

Азербайджан показав звільнені від вірменських військ села у Нагірному Карабасі та трофеї, що були взяті у бою.
Серед взятих під контроль територій села Гараханбейлі, Гервенд, Горадіз, Юхари Абдуррахманли Фізулінського району, а також села Беюк Мерджанли та Нюзгер Джебраїльського району, пише азербайджанське видання APA.
Також вони заявляють про знищення позицій противника у напрямку Агдерінського району. На хребті Муровдага взята під контроль вершина Мурів.
Читайте: Азербайджан показав відео атаки позицій військ невизнаної КНР
Також окремо була показана захоплена автотехніка та боєприпаси підконтрольних Вірменії збройних формувань у Нагірному Карабасі.
У Міноборони Вірменії захоплення сіл не підтверджують.
Війна за Нагірний Карабах
Четвертий день тривають бої у Нагірному Карабаху між азербайджанськими та вірменськими військами.
Ескалація конфлікту наростає. Під обстріл в Мартуні потрапила група іноземних журналістів.
Вірменія і Азербайджан вели війну в 1988-1994 роках через цей регіон.
Джерело: APA
Фото: APA