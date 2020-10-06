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Факты / Мир / Росія

Все-таки Новичок: ОЗХО провела экспертизу относительно отравления Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный пострадал от нервно-паралитического вещества Новичок.

Таковы результаты экспертизы Организации по запрещению химического оружия.

— Наш технический анализ подтвердил, что следы нервно-паралитического вещества Новичок были обнаружены в биологических материалах Алексея Навального, — говорится в заявлении британской делегации.

Также делегация призвала РФ предоставить все объяснения об отравлении Навального.

Российская сторона ответил не менее красноречиво — в Twitter сказано, что Россия никому ничего не должна.

Все-таки Новичок: ОЗХО провела экспертизу относительно отравления Навального

Отмечается, что результаты ОЗХО подтверждают предыдущие данные из лабораторий Германии, Франции и Швеции.

Отравление Навального — хронология событий

20 августа Алексея Навального госпитализировали в реанимацию в состоянии комы. Российскому блоггеру стало плохо во время полета из Томска в Москву.

После двух дней пребывания в больнице Омска близкие Навального получили разрешение на его транспортировку в известную немецкую клинику Шарите в Берлине.

О том, что Навального отравили при помощи Новичка, впервые стало известно еще 2 сентября. Уже 7 сентября Алексей Навальный вышел из комы, состояние его здоровья начало улучшаться.

Не имея предварительных результатов экспертизы, официальный Кремль сразу же опроверг любую свою причастность к отравлению политика.

Министерство обороны Германии 9 сентября обратилось в ОЗХО с просьбой провести независимую экспертизу: отмечалось, что немецкая сторона не согласилась направлять образцы биоматериалов в Россию.

Источник: UK Delegation OPCW

Фото: Dreamstime

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