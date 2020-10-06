Все-таки Новачок: ОЗХЗ провела експертизу щодо отруєння Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний постраждав від нервово-паралітичної речовини Новачок.

Такими є результати експертизи Організації із заборони хімічної зброї.

– Наш технічний аналіз підтвердив, що сліди нервнопаралітіичної речовини Новачок було виявлено у біологічних матеріалах Олексія Навального, – йдеться у заяві британської делегації.

Також делегація закликала РФ надати усі пояснення щодо отруєння Навального.

Російська сторона відповіла не менш красномовно – у Twitter сказано, що Росія нікому нічого не зобов’язана.

Зазначається, що результати ОЗХЗ підтверджують попередні дані з лабораторій Німеччини, Франції та Швеції.

Отруєння Навального – хронологія подій

20 серпня Олексія Навального госпіталізували до реанімації у стані коми. Російському блогеру стало погано під час польоту з Томська до Москви.

Після двох днів перебування у лікарні Омська близькі Навального отримали дозвіл на його транспортування до відомої німецької клініки Шаріте у Берліні.

Про те, що Навального отруїли за допомогою Новачка, вперше стало відомо ще 2 вересня. Вже 7 вересня Олексій Навальний вийшов із коми, стан його здоров’я почав покращуватися.

Не маючи попередніх результатів експертизи, офіційний Кремль відразу спростував будь-яку свою причетність до отруєння політика.

Міністерство оборони Німеччини 9 вересня звернулося до ОЗХЗ з проханням провести незалежну експертизу: зазначалося, що німецька сторона не погодилася направляти зразки біоматеріалів в Росію.

Джерело: UK Delegation OPCW