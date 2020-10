Президент США Дональд Трамп призвал жителей Калифорнии поддержать его на выборах президента, мотивируя это тем, что им уже нечего терять.

People are fleeing California. Taxes too high, Crime too high, Brownouts too many, Lockdowns too severe. VOTE FOR TRUMP, WHAT THE HELL DO YOU HAVE TO LOSE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2020