Представитель демократической партии Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа в предвыборном рейтинге за место главы Белого дома.

Поддержка Байдена выросла после дебатов 29 сентября, которые уже окрестили наихудшими в истории.

Байден получил 54% голосов, а Трамп — 41%.

При этом 53% участников опроса считают, что на дебатах лучше себя проявил Байден, 29% — что Трамп.

Кроме того, 45% респондентов заявили, что Трамп на дебатах выступил хуже, чем ожидалось, о Байдене так думают 11%.

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После дебатов лишь 2% опрошенных изменили мнение о том, за кого голосовать на президентских выборах. А 77% респондентов разочарованы организацией дебатов.

Как прошли дебаты

Первый раунд дебатов кандидатов в президенты США состоялся в ночь на среду.

В ходе дебатов Трамп и Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности.

Опросы ряда телеканалов по итогам дебатов свидетельствуют о том, что симпатии большинства телезрителей оказались на стороне Байдена, однако и Трампу удалось не потерять своих сторонников.

Следующие раунды дебатов в США запланированы на 15 и 22 октября.

Источник: The Hill