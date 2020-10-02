Представитель демократической партии Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа в предвыборном рейтинге за место главы Белого дома.
Поддержка Байдена выросла после дебатов 29 сентября, которые уже окрестили наихудшими в истории.
Байден получил 54% голосов, а Трамп — 41%.
При этом 53% участников опроса считают, что на дебатах лучше себя проявил Байден, 29% — что Трамп.
Кроме того, 45% респондентов заявили, что Трамп на дебатах выступил хуже, чем ожидалось, о Байдене так думают 11%.
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После дебатов лишь 2% опрошенных изменили мнение о том, за кого голосовать на президентских выборах. А 77% респондентов разочарованы организацией дебатов.
Как прошли дебаты
Первый раунд дебатов кандидатов в президенты США состоялся в ночь на среду.
В ходе дебатов Трамп и Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности.
Опросы ряда телеканалов по итогам дебатов свидетельствуют о том, что симпатии большинства телезрителей оказались на стороне Байдена, однако и Трампу удалось не потерять своих сторонников.
Следующие раунды дебатов в США запланированы на 15 и 22 октября.
Источник: The Hill