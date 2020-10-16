21:26 -

С начала протестов в Беларуси в Украину переехало уже около 1,2 тыс. белорусских IT-специалистов.

Об этом DW рассказал заместитель министра по цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, поток растет, потому что ситуация в Минске не успокаивается.