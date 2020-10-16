Протесты в Беларуси, начавшиеся в ответ на официальные результаты президентских выборов 9 августа, продолжаются два месяца. И пока выглядит так, что стратегия власти переждать, пока протесты утихнут, провалилась.
О возможном втрогрнення России пишет обозреватель Foreign PolicyВладислав Давидзон.
Адвоката Александра Пыльченко, защищавшего интересы экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико и члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой Минюст страны лишил лицензии.
Об этом сообщил исполнительный секретарь КС Иван Кравцов.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к студентам и преподавателям вузов:
— Как преподаватели, вы должны поддерживать и защищать студентов. Вы должны публично заявить о недопустимости любого насилия в отношении студентов и работников вузов. Помните: сейчас мы все сдаем самый ответственный экзамен в нашей жизни, и шанса на пересдачу уже нет.