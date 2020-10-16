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Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.

Во время протестов задержали тысячи митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.

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09:18 - 16 октября

Минск. Люди с флагами заблокировали проезд по МКАД.

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09:16 - 16 октября

Канада ввела дополнительные санкции против белорусских чиновников. Новые санкции поддерживают попытки международного сообщества по поиску дипломатического разрешения кризиса в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

Канада ввела санкции против 11 белорусских чиновников 29 сентября. Обновленный санкционный список согласован со списками ЕС и США.

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09:15 - 16 октября

Протесты в Беларуси, начавшиеся в ответ на официальные результаты президентских выборов 9 августа, продолжаются два месяца. И пока выглядит так, что стратегия власти переждать, пока протесты утихнут, провалилась.

О возможном втрогрнення России пишет обозреватель Foreign Policy Владислав Давидзон.

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21:26 - 15 октября

С начала протестов в Беларуси в Украину переехало уже около 1,2 тыс. белорусских IT-специалистов.

Об этом DW рассказал заместитель министра по цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, поток растет, потому что ситуация в Минске не успокаивается.

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18:30 - 15 октября

Франция, Германия и Польша призывают к проведению новых выборов в Беларуси. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.

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18:28 - 15 октября

В Минске задержали сотрудника Офиса по правам людей с инвалидностью Олега Граблевского.

Он осуществлял правозащитное наблюдение за маршем людей с инвалидностью, который проходит сегодня в столице Беларуси.

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17:10 - 15 октября

Адвоката Александра Пыльченко, защищавшего интересы экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико и члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой Минюст страны лишил лицензии.

Об этом сообщил исполнительный секретарь КС Иван Кравцов.

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16:14 - 15 октября

В Минске проходит марш солидарности людей с инвалидностью.

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11:47 - 15 октября

Люди с плакатами блокируют дорогу автомобилям.

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11:44 - 15 октября

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к студентам и преподавателям вузов:

— Как преподаватели, вы должны поддерживать и защищать студентов. Вы должны публично заявить о недопустимости любого насилия в отношении студентов и работников вузов. Помните: сейчас мы все сдаем самый ответственный экзамен в нашей жизни, и шанса на пересдачу уже нет.

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