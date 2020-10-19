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Факты / Мир

NASA планирует собрать образцы почвы астероида Бенну

В NASA сообщили, что космический корабль OSIRIS-Rеx на этой неделе попытается собрать образцы почвы на астероиде Бенну.

В Национальном агентстве США по аэронавтике и исследованию космического пространства отметили, что аппарат сможет от 5 до 10 секунд собрать на Бенну 60 г грязи и гравия. После чего материал отправят на Земля для исследования, а собирать его будут с помощью 335-сантиметровой руки космического корабля.

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По данным NASA, в случае неудачной попытки OSIRIS-Rеx повторит операцию. На Земле материалы ожидают в 2023 году.

NASA высадит астронавтов на Луну

К 2024 году NASA хочет высадить астронавтов на Луну за программой Artemis.

Председатель космического агентства США Джим Брайденстайн сообщил, что первый беспилотный полет американского космического корабля Orion состоится в 2021 году. В 2023 году будет осуществлен еще один полет с экипажем на борту, однако их высадка не предвидится.

В 2024 году состоится миссия Artemis-3, в ходе которой астронавты совершат высадку на Луну.

Источник: Sky News

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