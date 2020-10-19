NASA планує зібрати зразки ґрунту астероїда Бенну

У NASA повідомили, що космічний корабель OSIRIS-Rеx цього тижня спробує зібрати зразки ґрунту на астероїді Бенну.

У Національному агентстві США з аеронавтики та дослідження космічного простору зазначили, що апарат зможе від 5 до 10 секунд зібрати на Бенну 60 г багнюки й гравію. Після чого матеріал відправлять на Земля для дослідження, а збиратимуть його за допомогою 335-сантиметрової руки космічного корабля.

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За даними NASA, у разі невдалої спроби OSIRIS-Rеx повторить операцію. На Землі матеріали очікують у 2023 році.

NASA висадить астронавтів на Місяць

До 2024 року NASA хоче висадити астронавтів на Місяць за програмою Artemis.

Голова космічного агентства США Джим Брайденстайн повідомив, що перший безпілотний політ американського космічного корабля Orion відбудеться у 2021 році. У 2023 році буде здійснено ще один політ з екіпажем на борту, проте їхня висадка не передбачається.

У 2024 році відбудеться місія Artemis-3, у ході якої астронавти здійснять висадку на Місяць.

Джерело: Sky News