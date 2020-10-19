США планируют создать новое оружие, которое сможет поражать цели на расстоянии до почти 2 тыс. км.

Новая сверхдальняя пушка Strategic Long Range Cannon (SLRC) будет превышать возможности подобных существующих орудий в 50 раз.

Согласно информации, пушка будет стрелять на расстояние 1 850 км, ее испытания предварительно назначены на 2023 год.

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Разработка нового оружия может возродить класс американских военных кораблей, подобных линкорам (класс мощных артиллерийских бронированных кораблей в XX столетии, их длинна была от 150 до 280 м, калибр главного орудия — от 280 до 460 мм).

Лазерное оружие в США

В мае стало известно, что США испытали лазерное оружие.

Эксперименты прошли успешно.

Оружие нового образца может уничтожать самолеты во время полета.

Источник: Popular Mechanics