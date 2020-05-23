США успешно испытали лазерное оружие

На эсминце США USS Portland успешно испытали новое высокоэнергетическое лазерное оружие.
Оно может уничтожать самолеты во время полета.
Флот США показал видео, как удалось сбить лазером беспилотник.
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На видео видно, как световой луч с палубы военного корабля сбивает беспилотник.
В американском флоте не указали конкретного места демонстрации системы лазерного оружия (LWSD).
Заявили лишь, что испытания прошли в Тихом океане 16 мая.
Как писали Факты ICTV, США могут прекратить членство в Соглашении об открытом небе, что является одним из документов, гарантирующих стабильность и контроль в сфере вооружения в мире.
Видео: USNI News Video