Усиление карантина в Польше: вся страна переходит в красную зону

С субботы, 24 октября, вся территория Польши становится красной зоной. Поэтому в стране усиливают карантин.

В частности, ученики старших классов переходят на дистанционное обучение. Детям до 16 лет запретят находиться на улице без сопровождения взрослых. Также с 24 октября будут закрыты бары и рестораны. Еду они смогут подавать только на вынос.

Кроме того, правительство Польши решило запретить мероприятия и собрания с участием более пяти человек в одной группе. Людям старше 70 лет вообще рекомендуют оставаться дома.

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В правительстве объяснили, что должны принять соответствующие меры после того, как за прошедшие сутки в Польше коронавирусом заболело рекордное количество людей — 13 632.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 228 318 случаев инфицирования.

Накануне карантин усилили в Чехии. Правительство республики решило закрыть все магазины и малый бизнес за исключением магазинов продовольственных товаров и аптек.

Источник: RMF24