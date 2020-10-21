PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Новый год отменяется: Польша и Италия отказались от гуляний из-за коронавируса

В столице и еще нескольких городах Польши, а также в одном из регионов Италии отказались от традиционных гуляний на Новый год. Причина одна – эпидемия коронавируса.

Власти в Варшаве, Гданьске, Гдыне, Познани и Ченстохове объяснили такое решение также тем, что празднование требует финансовых затрат, а пандемия нанесла серьезный ущерб экономике.

В итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже отменили рождественские ярмарки. Там понимают, что убытки могут достичь десятков миллионов евро, но ограничение контактов необходимо для безопасности людей.

Читайте: В Чехии открыли первый отель для больных коронавирусом

Карантин в Чехии

Коронавирусом в Чехии за последние сутки заболело рекордное количество людей — 11 984.

В связи с этим правительство страны решило закрыть все магазины и малый бизнес, кроме магазинов продовольственных товаров и аптек.

Источник: Gazeta Wyborcza, The Local

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка