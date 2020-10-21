В столице и еще нескольких городах Польши, а также в одном из регионов Италии отказались от традиционных гуляний на Новый год. Причина одна – эпидемия коронавируса.

Власти в Варшаве, Гданьске, Гдыне, Познани и Ченстохове объяснили такое решение также тем, что празднование требует финансовых затрат, а пандемия нанесла серьезный ущерб экономике.

В итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже отменили рождественские ярмарки. Там понимают, что убытки могут достичь десятков миллионов евро, но ограничение контактов необходимо для безопасности людей.

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Карантин в Чехии

Коронавирусом в Чехии за последние сутки заболело рекордное количество людей — 11 984.

В связи с этим правительство страны решило закрыть все магазины и малый бизнес, кроме магазинов продовольственных товаров и аптек.

Источник: Gazeta Wyborcza, The Local