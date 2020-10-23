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Факти / Світ

Посилення карантину в Польщі: вся країна переходить в червону зону

Від суботи, 24 жовтня, вся територія Польщі стає червоною зоною. Тому в країні посилюють карантинні обмеження.

Зокрема, учні старших класів переходять на дистанційне навчання. Дітям до 16 років заборонять перебувати на вулиці без супроводу дорослих. Також з 24 жовтня будуть закриті бари і ресторани. Їжу вони зможуть подавати тільки на винос.

Крім того, уряд Польщі вирішив заборонити заходи і зібрання за участі понад п’ять осіб в одній групі. Людям старше 70 років взагалі рекомендують залишатися вдома.

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В уряді пояснили, що мусять вжити відповідні заходи після того, як за минулу добу в Польщі на коронавірус захворіла рекордна кількість людей – 13 632.

Всього з початку пандемії в країні зафіксували 228 318 випадків інфікування.

Напередодні карантин посилили в Чехії. Уряд республіки вирішив закрити всі магазини та малий бізнес за винятком магазинів продовольчих товарів і аптек.

Джерело: RMF24

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