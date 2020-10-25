Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.
Во время протестов задержали тысячи митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.
23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.
25 октября заканчивается срок народного ультиматума, который оппозиция Беларуси выдвинула Александру Лукашенко.
Требования:
- требование к президенту Александру Лукашенко заявить о своем уходе;
- требование остановить насилие полностью;
- требование освободить всех политзаключенных.
По условиям ультиматума если до 25 октября эти требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы. А 26 октябре начнётся забастовка предприятий, блокирование дорог, игнорирование государственных магазинов.
Источник: ultimatum
Британский аналитический центр с помощью соцопроса выяснил, что 9 августа на президентских выборах 2020 в Беларуси победила Светлана Тихановская. Оппозиционерка набрала 52,2% голосов. Александр Лукашенко получил 20,6%.
— Более 70% респондентов заявили, что считают выборы фиктивными, и только 20,6% респондентов сказали, что проголосовали за Лукашенко. В то же время 52,2% отдали свой голос за его оппонента Светлану Тихановскую, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 13,7% отказались разглашать, за кого они отдали свой голос.
В Беларуси отменили провластный митинг, который должен был состояться в это воскресенье. Планировали собрать людей со всей страны в Минске.
Основной причиной отмени митинга называют сложную эпидемиологическую ситуацию в стране. Власти опасаются резкого роста заболеваемости. На официальном телеграмм-канале Лукашенка появилось сообщение, что он не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга в нынешних условиях коронавирусной болезни.
Однако по данным Радио Свобода в Беларуси, митинг отменили из-за того, что люди в регионах отказывались ехать на проправительственный митинг, и поэтому собрать необходимое количество протестующих не удалось.
Более миллиона белорусов хоть раз выходили на акции протеста в Беларуси.
По данным британского социологического исследования, каждый пятый житель белорусских городов участвовал в уличных акциях против власти Александра Лукашенко.
В онлайн-опросе приняли участие 899 горожан Беларуси.
Александр Лукашенко обвинил протестующих в росте случаев Covid-19 в Беларуси.
— Если бы мы не таскались с этими “протестунами” по всему Минску, у нас была бы совсем другая ситуация. Минск дает половину всех больных, а в первую волну — только 25-30%. Потому что больше всего мы таскаемся с ними (протестующими — Ред.) именно в Минске, — заявил политик.
По состоянию на 23 октября в Беларуси зарегистрировано 91 167 случаев коронавируса.
Выздоровели от Covid-19 более 82 тыс. белорусов, что составляет более 90% от общего количества выявленных случаев.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к шахтерам.
Председатель Европейского парламента Давид Сассоли объявил лауреатом премии имени Андрея Сахарова За свободу мысли за 2020 год оппозицию Беларуси.
Кроме того, Давид Сассоли назвал лауреатов из Беларуси — инициаторы Координационного совета белорусской оппозиции — бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, а также активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова и Вероника Цепкало.
Также в число белорусских лауреатов вошли оппозиционеры Сергей Тихановской, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевски, Степан Путило и Николай Статкевич.
Американская политическая деятельница Хиллари Клинтон, президент Литвы Даля Грибаускайте и еврокомиссар Вера Юрова поддержали женщин Беларуси.
— I stand with the woman of Belarus (Я поддерживаю белорусских женщин), — говорят они в видеообращении.
Днем в Минске на марш вышли люди с инвалидностью. Также по столице прогулялись девушки с бело-красными зонтами.
Фото: TUT.by
С начала осени из Беларуси в Польшу выехало около 10 тыс. человек, в Украину — 3 тыс., в Литву и Латвию — не более 500. За два неполных месяца 2020 года за границу выехало в несколько раз больше людей, чем за весь 2019 год.