29 октября цены на нефть марок Brent и WTI снизились на 5% на фоне введения новых карантинных мер в ряде европейских стран.

Цены на нефть снизились из-за опасений относительно спроса, поскольку все больше стран вводят новые карантинные меры, чтобы остановить распространение коронавирусной болезни.

— Новые карантинные меры со вчерашнего дня вызвали обвал на нефтяном рынке, — заявил руководитель компании Rystad Energy Бйорнар Тонхауген.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE Futures составляет $37,12 за баррель, что на $2 (5,11%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет $35,38 за баррель, что на $1,96 (5,24%) ниже уровня предыдущей сессии.

Последний раз такой показатель был четыре месяца назад.

Источник: International Business Times