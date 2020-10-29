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Факти / Світ

Через карантин у Європі: ціни на нафту за день обвалилися на 5%

29 жовтня ціни на нафту марок Brent та WTI знизилися на 5% на тлі запровадження нових карантинних заходів у низці європейських країн.

Ціни на нафту знизилися через побоювання щодо попиту, оскільки все більше країн запроваджують нові карантинні заходи, щоб зупинити поширення коронавірусної хвороби.

– Нові карантинні обмеження з учорашнього дня спричинили обвал на нафтовому ринку, – заявив керівник компанії Rystad Energy Бйорнар Тонхауген.

Вартість грудневих ф’ючерсів на нафту Brent на біржі ICE Futures становить $37,12 за барель, що на $2 (5,11%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на торгах Нью-йоркської товарної біржі становить $35,38 за барель, що на $1,96 (5,24%) нижче рівня попередньої сесії.

Востаннє такий показник був чотири місяці тому.

Джерело: International Business Times

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