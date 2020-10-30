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Факты / Мир

Украина сама отменила прилет наблюдателей на выборы в Грузии

Украинская сторона отменила полет в Грузию, чтобы принять участие в парламентских выборах, которые пройдут в субботу, 31 октября.

Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

— Мы получили заявку от SkyUp Airlines на частный чартерный рейс по маршруту Киев-Тбилиси-Киев 30 октября, который должен был доставить делегацию Рады Украины для наблюдения за выборами в качестве наблюдателей.

Однако 30 октября в 2.09 SkyUp Airlines снова обратилась в агентство с просьбой отменить запрос на разрешение на полет, сославшись на заказчика рейса, — заявили в ведомстве.

Украина сама отменила прилет наблюдателей на выборы в Грузии

Таким образом, Украина не будет участвовать в выборах в Грузии.

Накануне нардеп фракции Слуга народа и руководительница украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько обвинила Грузию в отмене разрешения на прилет украинских наблюдателей.

Причиной такого решения она назвала якобы эпидемиологическую ситуацию в Грузии и решение властей ограничить авиасообщение.

К проведению выборов в Грузии должны были присоединиться около 30 народных депутатов из трех фракций Верховной Рады.

Тогда Елизавета Ясько отметила, что “досадный инцидент с блокировкой участия украинских парламентариев в мониторинге избирательного процесса дает поводы для беспокойства”.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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