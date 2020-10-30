Украина сама отменила прилет наблюдателей на выборы в Грузии

Украинская сторона отменила полет в Грузию, чтобы принять участие в парламентских выборах, которые пройдут в субботу, 31 октября.
Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
— Мы получили заявку от SkyUp Airlines на частный чартерный рейс по маршруту Киев-Тбилиси-Киев 30 октября, который должен был доставить делегацию Рады Украины для наблюдения за выборами в качестве наблюдателей.
Однако 30 октября в 2.09 SkyUp Airlines снова обратилась в агентство с просьбой отменить запрос на разрешение на полет, сославшись на заказчика рейса, — заявили в ведомстве.
Таким образом, Украина не будет участвовать в выборах в Грузии.
Накануне нардеп фракции Слуга народа и руководительница украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько обвинила Грузию в отмене разрешения на прилет украинских наблюдателей.
Причиной такого решения она назвала якобы эпидемиологическую ситуацию в Грузии и решение властей ограничить авиасообщение.
К проведению выборов в Грузии должны были присоединиться около 30 народных депутатов из трех фракций Верховной Рады.
Тогда Елизавета Ясько отметила, что “досадный инцидент с блокировкой участия украинских парламентариев в мониторинге избирательного процесса дает поводы для беспокойства”.