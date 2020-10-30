Україна навмисне скасувала приліт спостерігачів на вибори в Грузії

Українська сторона скасувала політ до Грузії, аби взяти участь у парламентських виборах, які пройдуть в суботу, 31 жовтня.

Про це повідомляє Агентство цивільної авіації Грузії.

– Ми отримали заявку від SkyUp Airlines на приватний чартерний рейс за маршрутом Київ-Тбілісі-Київ 30 жовтня, який мав доставити делегацію Ради України для спостереження за виборами як спостерігачів.

Проте 30 жовтня о 2.09 SkyUp Airlines знову звернулася в агентство з проханням скасувати запит на дозвіл на політ, пославшись на замовника рейсу, – заявили у відомстві.