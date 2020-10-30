PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Україна навмисне скасувала приліт спостерігачів на вибори в Грузії

Українська сторона скасувала політ до Грузії, аби взяти участь у парламентських виборах, які пройдуть в суботу, 31 жовтня.

Про це повідомляє Агентство цивільної авіації Грузії.

– Ми отримали заявку від SkyUp Airlines на приватний чартерний рейс за маршрутом Київ-Тбілісі-Київ 30 жовтня, який мав доставити делегацію Ради України для спостереження за виборами як спостерігачів.

Проте 30 жовтня о 2.09 SkyUp Airlines знову звернулася в агентство з проханням скасувати запит на дозвіл на політ, пославшись на замовника рейсу, – заявили у відомстві.

Україна навмисне скасувала приліт спостерігачів на вибори в Грузії

Таким чином, Україна не буде долучена до виборів в Грузії.

Напередодні нардеп фракції Слуга народу і голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько звинуватила Грузію у скасуванні дозволу на приліт українських спостерігачів.

Причиною такого рішення вона назвала нібито епідеміологічну ситуацію в Грузії та рішення влади обмежити авіасполучення.

До проведення виборів у Грузії мали долучитися близько 30 народних депутатів із трьох фракцій Верховної Ради.

Тоді Єлизавета Ясько зазначила, що “прикрий інцидент з блокуванням участі українських парламентарів у моніторингу виборчого процесу дає приводи для занепокоєння”.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх