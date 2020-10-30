Україна навмисне скасувала приліт спостерігачів на вибори в Грузії

Українська сторона скасувала політ до Грузії, аби взяти участь у парламентських виборах, які пройдуть в суботу, 31 жовтня.
Про це повідомляє Агентство цивільної авіації Грузії.
– Ми отримали заявку від SkyUp Airlines на приватний чартерний рейс за маршрутом Київ-Тбілісі-Київ 30 жовтня, який мав доставити делегацію Ради України для спостереження за виборами як спостерігачів.
Проте 30 жовтня о 2.09 SkyUp Airlines знову звернулася в агентство з проханням скасувати запит на дозвіл на політ, пославшись на замовника рейсу, – заявили у відомстві.
Таким чином, Україна не буде долучена до виборів в Грузії.
Напередодні нардеп фракції Слуга народу і голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько звинуватила Грузію у скасуванні дозволу на приліт українських спостерігачів.
Причиною такого рішення вона назвала нібито епідеміологічну ситуацію в Грузії та рішення влади обмежити авіасполучення.
До проведення виборів у Грузії мали долучитися близько 30 народних депутатів із трьох фракцій Верховної Ради.
Тоді Єлизавета Ясько зазначила, що “прикрий інцидент з блокуванням участі українських парламентарів у моніторингу виборчого процесу дає приводи для занепокоєння”.