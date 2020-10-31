Великобритания вводит жесткий карантин

В ближайшие дни в Англии будет введена вторая национальная изоляция. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Решение приняли через несколько часов после того, как Великобритания преодолела рубеж в один миллион случаев коронавируса.

Остановка на месяц вступит в силу с четверга, 5 ноября.

— Мы должны действовать сейчас, чтобы сдержать осенний всплеск, — сказал Джонсон.

В результате строгой изоляции будут закрыты пабы, рестораны и второстепенные предприятия, включая парикмахерские и тренажерные залы. Школы, университеты и детские площадки останутся открытыми.

Люди смогут покидать свои дома только по определенным причинам:

образование,

работа (если они не могут работать из дома),

покупка продуктов питания,

по состоянию здоровья или для занятий спортом и отдыха на свежем воздухе.

Новые правила будут действовать до 2 декабря, после чего Джонсон надеется, что вирус будет в достаточной степени под контролем, чтобы Англия снова могла бороться с ним на региональной основе.

Коронавирус в Великобритании

В настоящее время в Великобритании зарегистрировано более 1 миллиона подтвержденных случаев, при этом в субботу выявили 21 915 новых случаев.

Зарегистрировали также 326 новых смертей, в результате чего число погибших составило 46 555 человек.

По оценке Управления национальной статистики, 1 из 100 человек в Англии болеет Covid-19.