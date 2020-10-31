У найближчі дні у Великій Британії буде введена друга національна ізоляція. Про це заявив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Рішення ухвалили через кілька годин після того, як Велика Британія подолала рубіж в один мільйон випадків коронавірусу.

Зупинка на місяць вступить в силу з четверга, 5 листопада.

– Ми повинні діяти зараз, щоб стримати осінній сплеск, – сказав Джонсон.

В результаті суворої ізоляції будуть закриті паби, ресторани і другорядні підприємства, зокрема перукарні і тренажерні зали. Школи, університети та дитячі майданчики залишаться відкритими.

Люди зможуть залишати свої будинки тільки з певних причин:

освіта,

робота (якщо вони не можуть працювати з дому),

покупка продуктів харчування,

за станом здоров’я або для занять спортом і відпочинку на свіжому повітрі.

Нові правила діятимуть до 2 грудня, після чого Джонсон сподівається, що вірус буде під контролем, щоб Англія знову могла боротися з ним на регіональній основі.

Коронавірус у Великій Британії

Нині у Великії Британії зареєстровано понад 1 мільйон підтверджених випадків, в суботу виявили 21 915 нових випадків.

Зареєстрували також 326 нових смертей, в результаті чого кількість загиблих становить 46 555 осіб.

За оцінкою Управління національної статистики, 1 з 100 людей в Англії хворіє на Covid-19.