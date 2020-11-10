Оппозиция в Армении хочет отставки Пашиняна и аннуляцию соглашения по Карабаху

Оппозиция Армении требует отставки премьер-министра Никол Пашинян и выход из трехстороннего решение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента Армении.

— Мы стараемся созвать внеочередное заседание парламента, но количество оппозиционных депутатов для этого недостаточно. Необходимо участия также как минимум 25 депутатов из правящей фракции. Для этого они должны быть уверены в своей безопасности, чтобы прийти в парламент, — сказала журналистам депутат оппозиционной фракции Наира Зограбян.

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Она призвала присутствующих в зале заседаний и здания парламента граждан покинуть его.

— Мы обсуждаем с юристами, насколько парламент уполномоченный аннулировать это соглашение, или решение, или заявление о Карабахе, — отметила Зограбян.

Протесты в Ереване

Участники протестов в Ереване ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении и требуют встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оником Гаспаряном.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.