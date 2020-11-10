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Факты / Мир

В Карабахе будет совместная миротворческая миссия Турции и России — президент Азербайджана

В Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным.

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе будет насчитывать около 2 тыс. военнослужащих. Это будет 1 960 военнослужащих на 90 бронетранспортерах и 380 единицах автомобильной и специальной техники.

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Основу российского контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, сообщили в военном ведомстве.

Российский миротворческий контингент будет находиться вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения.

Ситуация в Нагорном Карабахе

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Армения до 15 ноября 2020 возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а к 1 декабря 2020 — Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией.

Источник: AzTV

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