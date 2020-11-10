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Факти / Світ

Опозиція у Вірменії хоче відставки Пашиняна і ануляцію угоди щодо Карабаху

Опозиція Вірменії вимагає відставки прем’єр-міністра Ніколи Пашиняна та вихід з тристороннього рішення про припинення війни у Нагірному Карабаху.

Опозиційні фракції намагаються скликати позачергове засідання парламенту Вірменії.

– Ми намагаємося скликати позачергове засідання парламенту, але кількість опозиційних депутатів для цього недостатньо. Необхідно участі також як мінімум 25 депутатів з правлячої фракції. Для цього вони повинні бути впевнені у своїй безпеці, щоб прийти в парламент, – сказала журналістам депутат опозиційної фракції Наїра Зограбян.

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Вона закликала присутніх в залі засідань і будівлі парламенту громадян покинути його.

– Ми обговорюємо з юристами, наскільки парламент уповноважений анулювати цю угоду, або рішення, або заяву щодо Карабах, – зазначила Зограбян.

Протести у Єревані

Учасники протестів у Єревані увірвалися до зали засідань національних Зборів Вірменії та вимагають зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил Вірменії Оником Гаспаряном.

10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабаху.

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