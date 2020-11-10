Протесты в Армении: митингующие избили спикера и захватили зал парламента

Протестующие в Ереване ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении и требуют встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оником Гаспаряном.
Заблокированными оказались депутаты фракции партии Света Армения, сообщил сайт News.am.
Несколько сотен человек заняли места президиума и депутатов в здании парламента, требуя, чтобы к ним пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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У спикера парламента Арарата Мирзояна протестующие хотели узнать местонахождение Пашиняна. Его выволокли из служебной машины, после чего избили и бросили окровавленного на асфальте.
Протестующие избили спикера парламента Армении https://t.co/czkfJ1t0js pic.twitter.com/dj4HyiMzDk
— РИА Новости (@rianru) November 10, 2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение прекращении войны в Нагорном Карабахе.
По его словам, это решение является наилучшим из возможных, учитывая ситуацию, которая сложилась.
Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а с 1 декабря 2020 года — Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией.
Источник: News.am