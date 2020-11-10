Протесты в Армении: митингующие избили спикера и захватили зал парламента

Протестующие в Ереване ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении и требуют встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оником Гаспаряном.

Заблокированными оказались депутаты фракции партии Света Армения, сообщил сайт News.am.

Несколько сотен человек заняли места президиума и депутатов в здании парламента, требуя, чтобы к ним пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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У спикера парламента Арарата Мирзояна протестующие хотели узнать местонахождение Пашиняна. Его выволокли из служебной машины, после чего избили и бросили окровавленного на асфальте.

Ситуация в Нагорном Карабахе

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение прекращении войны в Нагорном Карабахе.

По его словам, это решение является наилучшим из возможных, учитывая ситуацию, которая сложилась.

Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а с 1 декабря 2020 года — Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией.

Источник: News.am