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Факты / Мир

Прекращение войны в Карабахе: текст документа

Президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и обмениваются военнопленными.

Кроме того, в Карабахе разместят российских миротворцев и разблокируют все транспортные узлы.

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Текст заявления:

— Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г. Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В. Пашинян и Президент Российской Федерации В.В. Путин, заявили о следующем:

  • Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по киевскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.
  • Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.
  • Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
  • Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.
  • В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.
  • Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
  • По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
  • Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.
  • Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
    Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
  • Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана

Карта распределения Нагорного Карабаха по мирному соглашению выглядит следующим образом.

Прекращение войны в Карабахе: текст документа

На карте синим цветом обозначены территории Нагорного Карабаха, взяты под контроль Азербайджана до 10 ноября.

Желтым, красным, салатовым — территории, которые должны быть переданы Азербайджану согласно договоренностям о прекращении боевых действий.

Прекращение Карабахской войны

Около 1 ночи, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

По его словам, это решение является наилучшим из возможных, учитывая сложившуюся ситуацию. Все детали о подписанном документе Пашинян пообещал предоставить в ближайшие дни.

Источник: Sputnik Армения

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