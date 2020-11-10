Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

По его словам, это решение является наилучшим из возможных, учитывая сложившуюся ситуацию. Все детали о подписанном документе Пашинян пообещал предоставить в ближайшие дни.

— Уважаемые соотечественники, сестры и братья. Я принял тяжелое, очень тяжелое решение для себя и всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении Карабахской войны с 01.00.

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Президент России Владимир Путин, комментируя сделку, заявил, что в Нагорный Карабах введут российских миротворцев.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится еще со времен СССР. В советские времена территория, большую часть жителей которой составляют армяне, принадлежала Азербайджанской Советской Республике. Однако в конце 1980-х годов проармянские силы при поддержке Еревана приняли Нагорный Карабах под свой контроль.

В декабре 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум за независимость.

Тогда начался длительный вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Нагорный Карабах признали международной частью Азербайджана, однако контролируют его этнические армяне. Очередное обострение боевых действий в Нагорном Карабахе произошло в сентябре этого года.