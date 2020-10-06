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Факты / Мир

Генерал США сказал, кому выгоден конфликт в Карабахе

Нестабильность в Нагорном Карабахе выгодна России – она является единственным бенефициаром конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе в 2014-2017 годах Бен Ходжес.

По его словам, Россия всегда была заинтересована в нестабильности на своей границе, чтобы влиять на все, что происходит вокруг.

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– Вот почему я уверен, что она либо приложила руку к тому, чтобы начать этот конфликт, либо, безусловно, извлекают выгоду из того, что ситуация остается нестабильной, – уверен американский генерал.

Война в Нагорном Карабахе

На днях обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе заявили о готовности прекратить военные действия при соблюдении определенных условий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что Армения должна предложить план вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван также готова к мирным переговорам, отметив, что рассматривает вопрос введения российских миротворцев в непризнанный Нагорный Карабах.

Источник: РБК-Украина

Фото: Getty Images

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