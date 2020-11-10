Припинення війни в Карабасі: текст документа

Президенти Вірменії, Азербайджану і Росії підписали спільний документ про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

Згідно домовленостей, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих позиціях та обмінюються військовополоненими.

Крім того, в Карабасі розмістять російських миротворців та розблокують всі транспортні вузли.

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Текст заяви:

– Ми, Президент Азербайджанської Республіки І. Г. Алієв, прем’єр-міністр Республіки Вірменія Н.В. Пашинян і Президент Російської Федерації В. В. Путін, заявили про наступне:

Оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабахського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за київським часом 10 листопада 2020 року. Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія, далі іменовані Сторонами, зупиняються на займаних ними позиціях.

Агдамський район і території, утримувані Вірменською Стороною в Газахском районі Азербайджанської Республіки, повертаються Азербайджанській Стороні до 20 листопада 2020 року.

Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації – 5 років з автоматичним продовженням на наступні 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення строку про свій намір припинити застосування цього положення.

В цілях підвищення ефективності контролю за виконанням Сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр по контролю за припиненням вогню.

Республіка Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарский район, а до 1 грудня 2020 року – Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв’язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не буде зачіпати м. Шушу.

За погодженням Сторін у найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху по Лачинскому коридору, що забезпечує зв’язок між Степанакертом і Вірменією, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту.

Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинскому коридору громадян, транспортних засобів та вантажів в обох напрямках.

Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху та прилеглі райони під контролем Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.

Проводиться обмін військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих.

Проводиться обмін військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблоковуються всі економічні і транспортні зв’язки в регіоні. Республіка Вірменія забезпечує транспортне сполучення між західними районами Азербайджанської Республіки і Нахічеванської Автономної Республікою з метою організації безперешкодного руху громадян, транспортних засобів та вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним сполученням здійснюють органи Прикордонної служби ФСБ Росії.

За погодженням Сторін буде забезпечено будівництво нових транспортних комунікацій, що зв’язують Нахічеванську Автономну Республіку з західними районами Азербайджану.

Карта розподілу Нагірного Карабаху за мирною угодою виглядає таким чином.

На карті синім кольором позначені території Нагірного Карабаху, взяті під контроль Азербайджану до 10 листопада.

Жовтим, червоним, салатовим – території, які повинні бути передані Азербайджану згідно з домовленостями про припинення бойових дій.

Припинення Карабаської війни

Близько 1 ночі, 10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабаху.

За його словами, це рішення є найкращим з можливих, врховуючи ситуацію, яка склалася. Усі деталі про підписаний документ Пашинян пообіцяв надати найближчими днями.

Джерело: Sputnik Вірменія