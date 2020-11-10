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Припинення війни в Карабасі: текст документа

Президенти Вірменії, Азербайджану і Росії підписали спільний документ про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

Згідно домовленостей, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих позиціях та обмінюються військовополоненими.

Крім того, в Карабасі розмістять російських миротворців та розблокують всі транспортні вузли.

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Текст заяви:

– Ми, Президент Азербайджанської Республіки І. Г. Алієв, прем’єр-міністр Республіки Вірменія Н.В. Пашинян і Президент Російської Федерації В. В. Путін, заявили про наступне:

  • Оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабахського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за київським часом 10 листопада 2020 року. Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія, далі іменовані Сторонами, зупиняються на займаних ними позиціях.
  • Агдамський район і території, утримувані Вірменською Стороною в Газахском районі Азербайджанської Республіки, повертаються Азербайджанській Стороні до 20 листопада 2020 року.
  • Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
  • Миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації – 5 років з автоматичним продовженням на наступні 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення строку про свій намір припинити застосування цього положення.
  • В цілях підвищення ефективності контролю за виконанням Сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр по контролю за припиненням вогню.
  • Республіка Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарский район, а до 1 грудня 2020 року – Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв’язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не буде зачіпати м. Шушу.
  • За погодженням Сторін у найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху по Лачинскому коридору, що забезпечує зв’язок між Степанакертом і Вірменією, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту.
  • Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинскому коридору громадян, транспортних засобів та вантажів в обох напрямках.
  • Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху та прилеглі райони під контролем Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.
    Проводиться обмін військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих.
  • Розблоковуються всі економічні і транспортні зв’язки в регіоні. Республіка Вірменія забезпечує транспортне сполучення між західними районами Азербайджанської Республіки і Нахічеванської Автономної Республікою з метою організації безперешкодного руху громадян, транспортних засобів та вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним сполученням здійснюють органи Прикордонної служби ФСБ Росії.

За погодженням Сторін буде забезпечено будівництво нових транспортних комунікацій, що зв’язують Нахічеванську Автономну Республіку з західними районами Азербайджану.

Карта розподілу Нагірного Карабаху за мирною угодою виглядає таким чином.

Припинення війни в Карабасі: текст документа

На карті синім кольором позначені території Нагірного Карабаху, взяті під контроль Азербайджану до 10 листопада.

Жовтим, червоним, салатовим – території, які повинні бути передані Азербайджану згідно з домовленостями про припинення бойових дій.

Припинення Карабаської війни

Близько 1 ночі, 10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабаху.

За його словами, це рішення є найкращим з можливих, врховуючи ситуацію, яка склалася. Усі деталі про підписаний документ Пашинян пообіцяв надати найближчими днями.

Джерело: Sputnik Вірменія

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