У Карабаху буде спільна миротворча місія Туреччини та Росії – президент Азербайджану

У Нагірному Карабаху здійснюватиметься спільна миротворча місія Росії та Туреччини.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час відеоконференції з російським президентом Володимиром Путіним.

Російський миротворчий контингент в Нагірному Карабаху налічуватиме майже 2 тис. військовослужбовців. Це буде 1 960 військовослужбовців на 90 бронетранспортерах та 380 одиницях автомобільної і спеціальної техніки.

Читайте: Протести у Вірменії: мітингувальники побили спікера та захопили залу парламенту

Основу російського контингенту складуть підрозділи 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу, повідомили у військовому відомстві.

Російський миротворчий контингент перебуватиме уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з’єднує Нагорний Карабах з Республікою Вірменія.

Ситуація у Нагірному Карабаху

10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарский район, а до 1 грудня 2020 року – Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв’язок Нагірного Карабаху з Вірменією.

Джерело: AzTV