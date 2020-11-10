У Вірменії тривають протести після оголошення про закінчення війни у Нагірному Карабаху. Протестувальники приходили до резиденції прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.
Прем’єр у своєму Facebook розповів, що з його резиденції вкрали речі.
– З резиденції прем’єра вкрадений комп’ютер, годинник, парфуми, водійські права та інші речі. Все це, звичайно, в ім’я батьківщини, – написав прем’єр-міністр Нікол Пашинян.
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Վարչապետի կեցավայրից գողացել են համակարգիչ, ժամացույց, օծանելիք, վարորդական իրավունք եւ այլ իրեր։ Այս ամենը, իհարկե՝ «հանուն հայրենիքի»։
Опубліковано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Понеділок, 9 листопада 2020 р.
Протести у Єревані
Протести в Єревані тривають з ночі 10 листопада, коли прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабаху.
Протестувальники також увірвалися до зали засідань Національних Зборів Вірменії та вимагають зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил Вірменії Оником Гаспаряном.
Також хочуть анулювати тристоронню угоду про припинення війни у Нагірному Карабаху.
Джерело: Нікол Пашинян