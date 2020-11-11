В Армении задержали шестерых человек, которых подозревают в призывах к захвату власти.
Об этом сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян на своей странице в Facebook.
Они призывали к свержению конституционного строя, а также были против урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
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По его словам, двое из задержанных активно участвовали в нападении на спикера парламента Арарата Мирзояна.
Ситуация в Нагорном Карабахе и протесты в Армении
10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
В тот же день протестующие в Ереване ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении, они захватили помещение и избили спикера.
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Источник: Eduard Aghajanyan