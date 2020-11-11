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Факты / Мир

В Армении задержали 6 демонстрантов, их подозревают в призывах к захвату власти

В Армении задержали шестерых человек, которых подозревают в призывах к захвату власти.

Об этом сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян на своей странице в Facebook.

Они призывали к свержению конституционного строя, а также были против урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Читайте: Конфликт в Карабахе: как Армения и Азербайджан подписали мир и была капитуляция

По его словам, двое из задержанных активно участвовали в нападении на спикера парламента Арарата Мирзояна.

  • Єреван 1
  • Єреван 1
  • Єреван 1
  • Єреван 1
  • Єреван 1
  • Єреван 1
В Армении задержали 6 демонстрантов, их подозревают в призывах к захвату власти / 3 фотографии

Ситуация в Нагорном Карабахе и протесты в Армении

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В тот же день протестующие в Ереване ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении, они захватили помещение и избили спикера.

Подробнее о протестах в Армении читайте на Фактах ICTV.

Источник: Eduard Aghajanyan

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