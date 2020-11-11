У Вірменії затримали шістьох осіб, яких підозрюють у закликах до захоплення влади.
Про це повідомив глава апарату уряду Вірменії Едуард Агаджанян на своїй сторінці у Facebook.
Вони закликали до повалення конституційного ладу, а також були проти врегулювання конфлікту у Нагірному Карабаху.
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За його словами, двоє із затриманих активно брали участь в нападі на спікера парламенту Арарата Мірзояна.
Ситуація у Нагірному Карабаху та протести у Вірменії
10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни у Нагірному Карабаху.
Того ж дня учасники протестів у Єревані увірвалися до зали засідань Національних Зборів Вірменії, вони захопили приміщення і побили спікера.
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Джерело: Eduard Aghajanyan