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Факти / Світ

У Вірменії затримали 6 демонстрантів, їх підозрюють у закликах до захоплення влади

У Вірменії затримали шістьох осіб, яких підозрюють у закликах до захоплення влади.

Про це повідомив глава апарату уряду Вірменії Едуард Агаджанян на своїй сторінці у Facebook.

Вони закликали до повалення конституційного ладу, а також були проти врегулювання конфлікту у Нагірному Карабаху.

Читайте: Конфлікт у Карабаху: як Вірменія та Азербайджан підписали мир та чи була капітуляція

За його словами, двоє із затриманих активно брали участь в нападі на спікера парламенту Арарата Мірзояна.

  • Єреван 1
  • Єреван 1
  • Єреван 1
  • Єреван 1
  • Єреван 1
  • Єреван 1
У Вірменії затримали 6 демонстрантів, їх підозрюють у закликах до захоплення влади / 3 фотографии

Ситуація у Нагірному Карабаху та протести у Вірменії

10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни у Нагірному Карабаху.

Того ж дня учасники протестів у Єревані увірвалися до зали засідань Національних Зборів Вірменії, вони захопили приміщення і побили спікера.

Детальніше про протести у Вірменії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Eduard Aghajanyan

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