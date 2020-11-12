День холостяка в КНР: Alibaba за 30 мин побила прошлогодний рекорд продаж

Китайская компания Alibaba Group Holdings Ltd. установила новый рекорд продаж в День холостяков, который отмечается в КНР ежегодно 11 ноября.

По итогам акции были реализованы товары на рекордные 498,2 млрд юаней ($75,1 млрд). Прошлогодний рекорд продаж — $38 млрд — был побит уже в первые 30 минут 11 ноября.

В этом году акции действовали на платформах Alibaba в течение трех первых дней ноября, а также 11 ноября. Таким образом, компания рассчитывала снизить давление на логистическую сферу, а также дать покупателям и продавцам больше времени на планирование сделок.

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В День одиноких людей продается больше товаров, чем за пять дней американского марафона продаж со Дня благодарения до киберпонедельника (в этом году этот период продлится с 26 по 30 ноября).

Черная пятница в Украине

27 ноября в Украине состоится Черная пятница — день шопинга и скидок. В этот день магазины предлагают различные акции и поощрения.

Факты ICTV подготовили подборку онлайн-магазинов, где можно сделать выгодные покупки, не выходя из дома.

Источник: Alibaba Group