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Факти / Світ

День холостяка в КНР: Alibaba за 30 хв побила минулорічний рекорд продажів

Китайська компанія Alibaba Group Holdings Ltd. встановила новий рекорд продажів на День холостяків, який щорічно 11 листопада відзначається в КНР.

За підсумками акції були реалізовані товари на рекордні 498,2 млрд юанів ($75,1 млрд). Минулорічний рекорд продажів – $38 млрд – був побитий вже в перші 30 хвилин 11 листопада.

Цього року акції діяли на платформах Alibaba протягом трьох перших днів листопада, а також 11 листопада. Таким чином, компанія розраховувала знизити тиск на логістичну сферу, а також дати покупцям і продавцям більше часу на планування угод.

Читайте: Продажі на Alibaba в День холостяка перевищили $56 млрд

У День самотніх людей продається більше товарів, ніж за п’ять днів американського марафону продажів до Дня подяки (цьогоріч він триватиме з 26 до 30 листопада).

Чорна п’ятниця в Україні

27 листопада в Україні відбудеться Чорна п’ятниця – день шопінгу та знижок. У цей день магазини пропонують різноманітні акції та заохочення.

Факти ICTV підготували добірку онлайн-магазинів, де можна зробити вигідні покупки, не виходячи з будинку.

Джерело: Alibaba Group

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