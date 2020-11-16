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Факты / Мир
Софія Телішевська |

На протестах в Минске задержали более тысячи протестующих

В Беларуси во время очередной акции антиправительственного протеста силовики задержали более тысячи человек.

Правозащитный центр Весна отмечает, что по состоянию на 7.30 утра понедельника, 16 ноября, известно о задержании 1 127 человек. Также полиция пресекла деятельность 23 журналистов и также увезла их в участок.

Большинство митингующих задержали в Минске на Площади перемен, где недавно неизвестные насмерть забили молодого парня.

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Протесты в Беларуси

15 ноября в столицы Беларуси прошел очередной многотысячный митинг против узурпации власти самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Силовики разместили в центре города десятки единиц бронетехники, в частности БТР и бронированные вездеходы с крупнокалиберными пулеметами на крыше. Людей начали жесткими методами разгонять с улиц города и задерживать.

Источник: Правозащитный центр Весна

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