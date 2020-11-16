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Факти / Світ
Софія Телішевська |

На протестах у Мінську затримали понад тисячу протестувальників

У Білорусі під час чергової акції антиурядового протесту силовики затримали понад тисячу осіб.

Правозахисний центр Весна зазначає, що станом на  7.30 ранку понеділка, 16 листопада, відомо про затримання 1 127 осіб. Також поліція припинила діяльність 23 журналістів та також відвезла їх у відділок.

Більшість мітингувальників затримали у Мінську на Площі змін, де нещодавно невідомі на смерть забили молодого хлопця.

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Протести у Білорусі

15 листопада у столиці Білорусі пройшов черговий багатотисячний мітинг проти узурпації влади самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Силовики розмістили у центрі міста десятки одиниць бронетехніки, зокрема БТР і броньовані всюдиходи з великокаліберними кулеметами на даху. Людей почали жорсткими методами розганяти з вулиць міста та затримувати.

Джерело: Правозахисний центр Весна

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