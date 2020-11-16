У Білорусі під час чергової акції антиурядового протесту силовики затримали понад тисячу осіб.
Правозахисний центр Весна зазначає, що станом на 7.30 ранку понеділка, 16 листопада, відомо про затримання 1 127 осіб. Також поліція припинила діяльність 23 журналістів та також відвезла їх у відділок.
Більшість мітингувальників затримали у Мінську на Площі змін, де нещодавно невідомі на смерть забили молодого хлопця.
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Протести у Білорусі
15 листопада у столиці Білорусі пройшов черговий багатотисячний мітинг проти узурпації влади самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.
Силовики розмістили у центрі міста десятки одиниць бронетехніки, зокрема БТР і броньовані всюдиходи з великокаліберними кулеметами на даху. Людей почали жорсткими методами розганяти з вулиць міста та затримувати.
Джерело: Правозахисний центр Весна