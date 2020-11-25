В Берлине мужчина на авто влетел в ворота офиса Меркель

Утром 25 ноября в Берлине легковой автомобиль влетел в ворота резиденции канцлера Ангелы Меркель.
Свидетелями инцидента стали случайные прохожие, которые распространили фотографии странного ДТП в соцсетях.
Автомобиль был расписан лозунгами о прекращении политики глобализма в Германии. Правоохранители не исключают версию теракта.
По состоянию на 12.00 известно, что мужчину, совершившего ДТП под офисом Меркель, доставили в полицейский участок.
AnschlagsVersuch bestätigt gegen das Kanzleramt ! Irre im Regierungsviertel ! pic.twitter.com/I4uYxLj8SA
— Fuad Musa #WBJ (@FuadMusa03) November 25, 2020
— Попытка нападения на федеральную канцелярию! За рулем авто — сумасшедший!
На месте столкновения работают правоохранители, которые вместе с кинологами осмотрели автомобиль. По предварительной информации, никаких опасных предметов обнаружено не было.
# SON DAKİKA Bir kişi Bakanlar kurulu devam ederken #Almanya Başbakanlığa girmek istedi #Merkel pic.twitter.com/oNPFCcu5oc
— İlhan Atasoy (@ilhan_atasoy) November 25, 2020
Теракт в Вене
2 ноября в соседней Австрии неизвестный мужчина открыл огонь возле главной синагоги Вены.
Злоумышленником оказался соратник террористической организации ИГИЛ, 20-летний Куджим Фейзулай.
Парень имеет двойное гражданство — Северной Македонии и Австрии.
В апреле 2019 Куджим Фейзулай был приговорен к 22 месяцам тюрьмы за связи с Исламским государством, однако вышел на свободу уже через полгода.
В результате теракта в Вене погибло четыре человека, еще более 20 получили ранения. Террорист действовал с несколькими сообщниками.