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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

В Берлине мужчина на авто влетел в ворота офиса Меркель

Утром 25 ноября в Берлине легковой автомобиль влетел в ворота резиденции канцлера Ангелы Меркель.

Свидетелями инцидента стали случайные прохожие, которые распространили фотографии странного ДТП в соцсетях.

Автомобиль был расписан лозунгами о прекращении политики глобализма в Германии. Правоохранители не исключают версию теракта.

По состоянию на 12.00 известно, что мужчину, совершившего ДТП под офисом Меркель, доставили в полицейский участок.

— Попытка нападения на федеральную канцелярию! За рулем авто — сумасшедший!

На месте столкновения работают правоохранители, которые вместе с кинологами осмотрели автомобиль. По предварительной информации, никаких опасных предметов обнаружено не было.

Теракт в Вене

2 ноября в соседней Австрии неизвестный мужчина открыл огонь возле главной синагоги Вены.

Злоумышленником оказался соратник террористической организации ИГИЛ, 20-летний Куджим Фейзулай.

Парень имеет двойное гражданство — Северной Македонии и Австрии.

В апреле 2019 Куджим Фейзулай был приговорен к 22 месяцам тюрьмы за связи с Исламским государством, однако вышел на свободу уже через полгода.

В результате теракта в Вене погибло четыре человека, еще более 20 получили ранения. Террорист действовал с несколькими сообщниками.

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