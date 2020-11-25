В Берлине мужчина на авто влетел в ворота офиса Меркель

Утром 25 ноября в Берлине легковой автомобиль влетел в ворота резиденции канцлера Ангелы Меркель.

Свидетелями инцидента стали случайные прохожие, которые распространили фотографии странного ДТП в соцсетях.

Автомобиль был расписан лозунгами о прекращении политики глобализма в Германии. Правоохранители не исключают версию теракта.

По состоянию на 12.00 известно, что мужчину, совершившего ДТП под офисом Меркель, доставили в полицейский участок.

AnschlagsVersuch bestätigt gegen das Kanzleramt ! Irre im Regierungsviertel ! pic.twitter.com/I4uYxLj8SA — Fuad Musa #WBJ (@FuadMusa03) November 25, 2020

— Попытка нападения на федеральную канцелярию! За рулем авто — сумасшедший!

На месте столкновения работают правоохранители, которые вместе с кинологами осмотрели автомобиль. По предварительной информации, никаких опасных предметов обнаружено не было.

# SON DAKİKA Bir kişi Bakanlar kurulu devam ederken #Almanya Başbakanlığa girmek istedi #Merkel pic.twitter.com/oNPFCcu5oc — İlhan Atasoy (@ilhan_atasoy) November 25, 2020

Теракт в Вене

2 ноября в соседней Австрии неизвестный мужчина открыл огонь возле главной синагоги Вены.

Злоумышленником оказался соратник террористической организации ИГИЛ, 20-летний Куджим Фейзулай.

Парень имеет двойное гражданство — Северной Македонии и Австрии.

В апреле 2019 Куджим Фейзулай был приговорен к 22 месяцам тюрьмы за связи с Исламским государством, однако вышел на свободу уже через полгода.

В результате теракта в Вене погибло четыре человека, еще более 20 получили ранения. Террорист действовал с несколькими сообщниками.