У Берліні чоловік на авто влетів у ворота офісу Меркель

Уранці 25 листопада в Берліні легковий автомобіль влетів у ворота резиденції канцлера Ангели Меркель.

Свідками інциденту стали випадкові перехожі, які поширили фотографії дивної ДТП у соцмережах.

Автомобіль був розмальований гаслами про припинення політики глобалізму в Німеччині. Правоохоронці не відкидають версію теракту.

Станом на 12.00 відомо, що чоловіка, який скоїв ДТП під офісом Меркель, доставили до поліцейського відділку.

AnschlagsVersuch bestätigt gegen das Kanzleramt ! Irre im Regierungsviertel ! pic.twitter.com/I4uYxLj8SA — Fuad Musa #WBJ (@FuadMusa03) November 25, 2020

– Спроба атаки на федеральну канцелярію! За кермом авто – божевільний!

На місці зіткнення працюють правоохоронці, які разом із кінологами оглянули автомобіль. За попередньою інформацією, жодних небезпечних предметів знайдено не було.

# SON DAKİKA Bir kişi Bakanlar kurulu devam ederken #Almanya Başbakanlığa girmek istedi #Merkel pic.twitter.com/oNPFCcu5oc — İlhan Atasoy (@ilhan_atasoy) November 25, 2020

Теракт у Відні

2 листопада у сусідній Австрії невідомий чоловік відкрив вогонь біля головної синагоги Відня.

Зловмисником виявився соратник терористичної організації ІДІЛ, 20-річний Куджим Фейзулай.

Хлопець має подвійне громадянство – Північної Македонії та Австрії.

У квітні 2019 року Куджим Фейзулай був засуджений до 22 місяців в’язниці за зв’язки з Ісламською державою, проте вийшов на свободу вже через півроку.

Унаслідок теракту в Відні загинуло чотири людини, ще понад 20 дістали поранень. Терорист діяв з декількома спільниками.