Германия усиливает предрождественский карантин

На фоне увеличения количества летальных случаев из-за коронавирус Германия усиливает карантин.

Частные собрания будут ограничены до пяти человек: на рождественские праздники это количество возрастет до десяти, не считая детей.

— Рождество 2020 должно быть безопасным, но не одиноким, — заявила Ангела Меркель.

Весь декабрь людей будут призывать осуществлять покупки перед праздниками среди недели, чтобы избежать больших скоплений людей.

Учитывая, что увеличение очередей не избежать, ношение медицинских масок станет обязательным на автостоянках и вокруг торговых центров.

Ежегодный фейерверк у Бранденбургских ворот в Берлине будет отменен: также будет действовать запрет на запуск фейерверков в общественных местах по всей Германии.

Обязательное ношение масок в школах будет введено для школьников, начиная с седьмого класса (12-13 лет).

Новые правила начнут действовать уже со вторника, 1 декабря.

Также Ангела Меркель с руководителями других европейских государств пообещала попробовать ввести общеевропейский запрет на лыжные каникулы минимум до 10 января.

В начале 2020 году на горнолыжных курортах Австрии и Италии именно лыжники стали первыми, кто распространил вирус Европе.

Коронавирус в Германии

По состоянию на утро среды, 26 ноября, в Германии зарегистрирован 983 731 случай коронавируса.

В мировом рейтинге распространения Covid-19 страна занимает 12 место.

За прошедшие сутки был зафиксирован самый высокий суточный прирост летальных случаев с начала пандемии — 410.

По словам канцлера Ангелы Меркель, медицинская система Германии выдержит нагрузку как минимум до весны, а медикам удалось остановить экспоненциальный рост количества заражений.