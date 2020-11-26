Німеччина посилює передріздвяний карантин

На тлі збільшення кількості летальних випадків через коронавірус Німеччина посилює карантинні обмеження.

Приватні зібрання буде обмежено до п’яти осіб: на різдвяні свята ця кількість зросте до десяти, не враховуючи дітей.

– Різдво 2020 має бути безпечним, але не самотнім, – заявила Ангела Меркель.

Весь грудень людей будуть закликати здійснювати святкові покупки перед святами серед тижня, щоб уникати великих скупчень людей.

Враховуючи, що збільшення черг не уникнути, носіння медичних масок стане обов’язковим на автостоянках та навколо торгових центрів.

Щорічний феєрверк біля Бранденбурзьких воріт у Берліні буде скасовано: також діятиме заборона на запуск феєрверків у громадських місцях по всій Німеччині.

Обов’язкове носіння масок у школах буде запроваджено для школярів, починаючи від сьомого класу (12-13 років).

Нові правила почнуть діяти вже з вівторка, 1 грудня.

Також Ангела Меркель з керівниками інших європейських держав пообіцяла спробувати ввести загальноєвропейську заборону на лижні канікули щонайменше до 10 січня.

На початку 2020 року на гірськолижних курортах Австрії та Італії саме лижники стали першими, хто поширив вірус Європою.

Коронавірус в Німеччині

Станом на ранок середи, 26 листопада, у Німеччині зареєстровано 983 731 випадок коронавірусу.

У світовому рейтингу поширення Covid-19 країна займає 12 сходинку.

Минулої доби було зафіксовано найвищий добовий приріст летальних випадків з початку пандемії – 410.

За словами канцлера Ангели Меркель, медична система Німеччини витримає навантаження щонайменше до весни, а медикам вдалося зупинити експоненціальне зростання кількості заражень.