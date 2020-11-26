В Дании тела уничтоженных норок начали подниматься из-под земли

Норки, которые были уничтожены в Дании из-за опасений по поводу мутации коронавируса, не удалось похоронить должным образом. Теперь тела животных поднимаются из-под земли на поверхность.

Представитель полиции Дании Томас Кристенсен пояснил, что при разложении тел образуются газом, от этого содержание и без того неглубоких могил увеличивается в объемах, поэтому тело норки выталкивается из-под земли.

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В Западной Ютландии, где норки были массово захоронены на военном полигоне, полиция пыталась противостоять этому страшному явлению и засыпала тела дополнительной землей.

— Это естественный процесс. К сожалению, один метр земли — это не просто один метр земли. Это зависит от типа почвы. Проблема в том, что песчаная почва Западной Ютландии слишком легкая, поэтому нам пришлось сыпать больше земли сверху, — пояснил Кристенсен.

Местные СМИ, при этом, сообщают, что тела животных могли быть похоронены слишком близко к водоемам и источников подземных вод. Это вызывает опасения по поводу загрязнения питьевой воды.

Уничтожение норок в Дании

В середине ноября в Дании уничтожены все норковые фермы, зараженные коронавируса.

Всех норок было выбраковано на 284 с 1 100 ферм, выращивающих животных в стране. Под подозрением находятся еще 25 норковых хозяйств, отметил ведомство.

Выбраковка норок в Дании превратилось в скандал, поскольку правительство было вынуждено признать, что незаконно приказало умертвить всех норок, хотя имело право выбраковать только инфицированных норок и тех особей, которые находились в пределах 8 км от инфицированных животных.